GALA SECTION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE Samedi 17 juin, 18h00 Gymnase Séguinaud Entrée payante : Adulte et + de 12 ans = 6€ – Enfant 5 à 12 ans = 4€ – Enfants moins de 5 ans = gratuit 1ère partie : 18h30 à 19h30, compétition

2ème partie : 21h, thème « voyage dans le temps » Repas « Auberge espagnole »

Buvette et sucreries à la vente Gymnase Séguinaud chemin du grand came, 33530 Bassens

