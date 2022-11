Marché de Noël artisanal Gymnase Séguinaud Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Marché de Noël artisanal Gymnase Séguinaud, 18 décembre 2022, Bassens. Marché de Noël artisanal Dimanche 18 décembre, 10h00 Gymnase Séguinaud

Entrée gratuite, tout public

Proposé par la section GRS du CMOB handicap visuel;handicap moteur;handicap psychique;handicap auditif vi;mi;pi;hi Gymnase Séguinaud chemin du grand came, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Marché et animations pour les enfants avec présence du Père-Noël. Buvette et restauration sur place.

Parkings disponibles rue Léo Lagrange.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-18T10:00:00+01:00

2022-12-18T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Gymnase Séguinaud Adresse chemin du grand came, 33530 Bassens Ville Bassens Age maximum 99 lieuville Gymnase Séguinaud Bassens Departement Gironde

Gymnase Séguinaud Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Marché de Noël artisanal Gymnase Séguinaud 2022-12-18 was last modified: by Marché de Noël artisanal Gymnase Séguinaud Gymnase Séguinaud 18 décembre 2022 Bassens Gymnase Séguinaud Bassens

Bassens Gironde