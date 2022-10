Loto du C.M.O.B. Football Gymnase Séguinaud Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Loto du C.M.O.B. Football Gymnase Séguinaud, 22 octobre 2022, Bassens. Loto du C.M.O.B. Football Samedi 22 octobre, 18h30 Gymnase Séguinaud

entrée libre

Loto organisé par la section Foot du C.M.O.B. handicap auditif;handicap moteur;handicap psychique hi;mi;pi Gymnase Séguinaud chemin du grand came, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Pass sanitaire obligatoire.

