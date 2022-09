Journée d’animation sénior 2022 Gymnase Séguinaud Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Entrée libre

Journée d’animation sénior 2022 Gymnase Séguinaud chemin du grand came, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Journée gratuite d’information et de sensibilisation aux activités culturelles, physiques, sportives, de détente et de bien-être. À partir de 9h • Accueil et activités sport santé

• 12h à 14h • Repas – Restauration sur place : potage +

poulet sauce cidre et petits légumes + pâtisserie (12€ à régler

à l’inscription) ou possibilité d’amener votre pique-nique

• 14h • Ouverture du village et reprise des activités

• 17h • Fin de la journée d’animations

