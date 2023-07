Puces des couturières et salon des loisirs créatifs Gymnase Saint-Vaury, 24 septembre 2023, Saint-Vaury.

Saint-Vaury,Creuse

Une trentaine d’exposants sera présente et il y en aura pour tous les goûts ! Il y aura du neuf, de l’occasion, des professionnels des particuliers, du tissu, du fil, des machines à coudre, des bijoux, des cartes… Il y aura des exposants creusois, mais aussi des départements voisins.

Sur place, tombola, espace salon de thé et gâteaux maison, kebab….

Gymnase Passage ancienne gendarmerie

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Around thirty exhibitors will be present, and there’ll be something for everyone! There’ll be new, second-hand, professional and private, fabric, thread, sewing machines, jewelry, cards… There will be exhibitors from the Creuse, but also from neighboring departments.

On-site tombola, tea room and home-made cakes, kebab…

Estarán presentes una treintena de expositores, ¡y habrá para todos los gustos! Habrá artículos nuevos y de segunda mano, de profesionales a particulares, telas, hilos, máquinas de coser, joyas, tarjetas… Habrá expositores de Creuse, pero también de los departamentos vecinos.

Tómbola in situ, salón de té y tartas caseras, kebab…

Rund 30 Aussteller werden anwesend sein und es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein! Es wird Neues, Gebrauchtes, Professionelles und Privates, Stoffe, Garne, Nähmaschinen, Schmuck, Karten usw. geben. Es wird Aussteller aus dem Creus, aber auch aus den benachbarten Departements geben.

Vor Ort gibt es eine Tombola, einen Bereich für Teestube und hausgemachte Kuchen, Kebab…

