Fête du sport à Saint Syvlain Gymnase Saint-Sylvain, 9 septembre 2023, Saint-Sylvain.

Saint-Sylvain,Calvados

Fête du sport à Saint Syvlain. Randonnées, ateliers sportifs et animations pour tous..

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 17:00:00. .

Gymnase

Saint-Sylvain 14190 Calvados Normandie



Fête du sport in Saint Syvlain. Hiking, sports workshops and entertainment for all.

Fiesta del deporte en Saint Syvlain. Paseos, talleres deportivos y animación para todos.

Sportfest in Saint Syvlain. Wanderungen, Sportworkshops und Unterhaltung für alle.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité