Grand Prix de France Rock et Danses Associées Gymnase Saint Roch Bourg-en-Bresse Catégories d’Évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Grand Prix de France Rock et Danses Associées Gymnase Saint Roch, 22 avril 2023, Bourg-en-Bresse . Grand Prix de France Rock et Danses Associées EUR 20 rue Charles Demia Gymnase Saint Roch Bourg-en-Bresse Ain Gymnase Saint Roch 20 rue Charles Demia

2023-04-22 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-22 23:00:00 23:00:00

Gymnase Saint Roch 20 rue Charles Demia

Bourg-en-Bresse

Ain . EUR Cette grande manifestation sportive va rassembler plus de 400 danseurs venant de toute la France pour concourir en vue d’une sélection au Championnat de France. Tous ces athlètes vont offrir un spectacle époustouflant technique et artistique. diams.helene@orange.fr +33 6 82 35 13 15 Gymnase Saint Roch 20 rue Charles Demia Bourg-en-Bresse

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Bourg-en-Bresse Adresse Bourg-en-Bresse Ain Gymnase Saint Roch 20 rue Charles Demia Ville Bourg-en-Bresse Departement Ain Tarif EUR Lieu Ville Gymnase Saint Roch 20 rue Charles Demia Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-en-bresse /

Grand Prix de France Rock et Danses Associées Gymnase Saint Roch 2023-04-22 was last modified: by Grand Prix de France Rock et Danses Associées Gymnase Saint Roch Bourg-en-Bresse 22 avril 2023 20 rue Charles Demia Gymnase Saint Roch Bourg-en-Bresse Ain Ain Gymnase Saint Roch Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse Ain