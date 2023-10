Foire à la puériculture Gymnase Saint-Ouen-du-Breuil, 12 novembre 2023, Saint-Ouen-du-Breuil.

Saint-Ouen-du-Breuil,Seine-Maritime

L’association Cœur Joie vous propose une foire puériculture en intérieur à Saint-Ouen du Breuil !

Petite restauration et buvette sur place.

Tombola 100% gagnante sur place

Exposants 1m80 table fournie 5€.

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Gymnase rue du stade

Saint-Ouen-du-Breuil 76890 Seine-Maritime Normandie



The C?ur Joie association is organizing an indoor childcare fair in Saint-Ouen du Breuil!

Snacks and refreshments on site.

100% winning raffle on site

Exhibitors 1m80 table provided 5?

La asociación Cœur Joie organiza una feria interior de puericultura en Saint-Ouen du Breuil

Aperitivos y refrescos in situ.

Rifa 100% ganadora in situ

Expositores 1m80 mesa proporcionada 5?

Der Verein C?ur Joie bietet Ihnen in Saint-Ouen du Breuil eine Kindermesse im Innenbereich an!

Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Tombola mit 100% Gewinn vor Ort

Aussteller 1m80 Tisch bereitgestellt 5?

