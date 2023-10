Loto Gymnase Saint-Ouen-du-Breuil, 15 octobre 2023, Saint-Ouen-du-Breuil.

Saint-Ouen-du-Breuil,Seine-Maritime

De nombreux lots à gagner au Grand Loto de Mo’Jazz !

Ouverture des portes dès 12h pour un démarrage à 14h.

Rendez-vous au gymnase. Restauration sur place. Réservez vite votre place !.

2023-10-15 12:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Gymnase

Saint-Ouen-du-Breuil 76890 Seine-Maritime Normandie



Lots of prizes to be won at the Mo’Jazz Grand Loto!

Doors open at 12pm for a 2pm start.

Meet at the gymnasium. Catering on site. Reserve your place now!

Muchos premios en la Gran Loto Mo’Jazz

Apertura de puertas a las 12.00 y comienzo a las 14.00 horas.

Cita en el gimnasio. Catering in situ. ¡Reserva ya tu plaza!

Beim großen Lotto von Mo’Jazz gibt es viele Preise zu gewinnen!

Türöffnung ab 12 Uhr, Beginn um 14 Uhr.

Treffpunkt in der Sporthalle. Verpflegung vor Ort. Reservieren Sie schnell Ihren Platz!

Mise à jour le 2023-10-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche