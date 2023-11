Gratiféria Gymnase Saint-Maurice-la-Clouère, 26 novembre 2023, Saint-Maurice-la-Clouère.

Saint-Maurice-la-Clouère,Vienne

Espace de gratuité, troc réservé aux particuliers : apportez ce dont vous n’avez plus besoin, ou rien, et repartez avec ce que vous utiliserez.

Les objets doivent être propres et en bon état.

Objets déco, vaisselle, petit mobilier, chaussures, puériculture, livres, jeux, jouets, graines, plants, boutures…

Aucun échange monétaire..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:00:00.

Gymnase Rue Désiré

Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Free space, bartering reserved for private individuals: bring what you no longer need, or nothing at all, and leave with what you can use.

Items must be clean and in good condition.

Decorative items, crockery, small furniture, shoes, childcare items, books, games, toys, seeds, plants, cuttings…

No monetary exchange.

Espacio libre, trueque reservado a particulares: traiga lo que ya no necesite, o nada, y váyase con lo que vaya a utilizar.

Los objetos deben estar limpios y en buen estado.

Objetos de decoración, vajilla, pequeños muebles, zapatos, artículos de puericultura, libros, juegos, juguetes, semillas, plantones, esquejes, etc.

No hay intercambio monetario.

Kostenloser Raum, Tauschhandel nur für Privatpersonen: Bringen Sie mit, was Sie nicht mehr brauchen, oder nichts, und gehen Sie mit dem zurück, was Sie benutzen werden.

Die Gegenstände müssen sauber und in gutem Zustand sein.

Deko-Objekte, Geschirr, Kleinmöbel, Schuhe, Kinderpflege, Bücher, Spiele, Spielzeug, Samen, Setzlinge, Stecklinge…

Kein Geldumtausch.

