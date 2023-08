2ème Forum des Associations Sportives Gymnase Saint-Lary-Soulan, 9 septembre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Rencontre avec les associations, découverte des activités sportives, démonstrations, possibilité d’inscription. Salle des Sports.

2023-09-09 09:30:00 fin : 2023-09-09 13:00:00. .

Gymnase SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meeting with associations, discovery of sports activities, demonstrations, possibility of registration. Sports Hall

Conoce a las asociaciones, infórmate sobre actividades deportivas, demostraciones e inscríbete. Polideportivo

Treffen mit den Vereinen, Entdeckung von Sportaktivitäten, Vorführungen, Möglichkeit zur Anmeldung. Sporthalle

