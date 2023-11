Réveillon de la Saint-Sylvestre Gymnase Saint-Just-Malmont, 31 décembre 2023, Saint-Just-Malmont.

Saint-Just-Malmont,Haute-Loire

Le Comité des Fêtes de Saint Just Malmont organise le réveillon du jour de l’an 2023-2024 avec un repas, une animation sono et des cotillons.

Tous les Saint-Justaires sont donc invités à fêter l’évènement dans la joie et la bonne humeur..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Gymnase rue des AFN

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes de Saint Just Malmont is organizing a New Year?s Eve party for 2023-2024, with a meal, live music and party favors.

All Saint-Justaires are invited to celebrate the event in good spirits.

El Comité des Fêtes de Saint Just Malmont organiza para 2023-2024 una fiesta de Nochevieja con comida, música en directo y regalos de fiesta.

Todos los Saint-Justaires están invitados a celebrar el acontecimiento con buen humor.

Das Festkomitee von Saint Just Malmont organisiert den Silvesterabend 2023-2024 mit einem Essen, Musik und Cotillons.

Alle Saint-Justare sind herzlich eingeladen, das Ereignis in fröhlicher Atmosphäre zu feiern.

