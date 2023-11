Concert de Noël Gymnase Saint Hilaire Saint Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Concert de Noël Gymnase Saint Hilaire Saint Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 10 décembre 2023, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Concert de Noël Dimanche 10 décembre, 15h00 Gymnase Saint Hilaire Saint Mesmin Entrée libre En décembre, pour notre concert de Noël, nous jouerons des œuvres du 7ème art !

avec la participation de l’orchestre junior et l’harmonie de Cloyes les Trois Rivières Gymnase Saint Hilaire Saint Mesmin clos du four à chaux saint hilaire saint mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Loiret, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Lieu Gymnase Saint Hilaire Saint Mesmin
Adresse clos du four à chaux saint hilaire saint mesmin
Ville Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

