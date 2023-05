Concert de Printemps Gymnase Saint Hilaire Saint Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Concert de Printemps Gymnase Saint Hilaire Saint Mesmin, 17 juin 2023, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Concert de Printemps Samedi 17 juin, 20h30 Gymnase Saint Hilaire Saint Mesmin Entrée libre Il est temps de se libérer de certaines influences et de bousculer les ordres établis !

Avec les musiciens de l’Harmonie, ça sera le Grand Bazar ! Gymnase Saint Hilaire Saint Mesmin clos du four à chaux saint hilaire saint mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

