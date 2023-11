Dimanche sport en famille – Dimanche 26 novembre Gymnase Saint-Exupéry Blagnac, 26 novembre 2023, Blagnac.

Renseignements

Dimanche 26 novembre, de 10h à 12h30, gymnase Saint-Exupéry. deux éducateurs sportifs vous accueillent et mettent à disposition le matériel nécessaire pour pratiquer quatre disciplines : basket, badminton, tennis de table, motricité. On passe un moment en famille et on rencontre d’autres participants car le sport est aussi excellent pour favoriser le lien social ! C’est gratuit.

Gymnase Saint-Exupéry Rue George Sand, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 76 50 »}, {« type »: « email », « value »: « sports@mairie-blagnac.fr »}]

Dates et horaires:
2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T12:30:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T12:30:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T12:30:00+01:00

