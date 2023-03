Volley-ball : 14e challenge de la « Ricoulade » Gymnase René-Piquemal Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Volley-ball : 14e challenge de la « Ricoulade » Gymnase René-Piquemal, 23 avril 2023, Colomiers. Volley-ball : 14e challenge de la « Ricoulade » Dimanche 23 avril, 08h30 Gymnase René-Piquemal Le dimanche 23 avril prochain se tiendra le 14e challenge de la « Ricoulade ». Cette année, le tournoi est organisé par le Volley Ball Colomiers Loisirs Léo Lagrange. Ouvert à tous les licenciés des clubs de Volley de la Haute Garonne, 20 équipes mixtes de 4 joueurs et joueuses s’affronteront pour avoir le privilège d’inscrire leurs noms sur le trophée ! Tournoi 4×4 mixte avec 1 fille minimum, organisé par le Club de Volley Ball C3L Colomiers. Limité à 18 équipes. De 8h30 à 18h.

Le dimanche 23 avril prochain se tiendra le 14e challenge de la « Ricoulade ». Cette année, le tournoi est organisé par le Volley Ball Colomiers Loisirs Léo Lagrange. Ouvert à tous les licenciés des clubs de Volley de la Haute Garonne, 20 équipes mixtes de 4 joueurs et joueuses s'affronteront pour avoir le privilège d'inscrire leurs noms sur le trophée ! Tournoi 4×4 mixte avec 1 fille minimum, organisé par le Club de Volley Ball C3L Colomiers. Limité à 18 équipes. De 8h30 à 18h.

Buvette avec sandwichs et lots pour chaque équipe. Renseignements : https://colomiers-volley.fr/ Inscriptions : www.helloasso.com/associations/clll-volley-ball/evenements/inscription-la-ricoulade-2023/1

Gymnase René-Piquemal, Rue Alfred de Vigny, Colomiers

2023-04-23T08:30:00+02:00 – 2023-04-23T18:00:00+02:00

