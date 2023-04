Sophrologie-relaxation Gymnase René Leduc Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sophrologie-relaxation Gymnase René Leduc, 17 juin 2023, Meudon. Sophrologie-relaxation Samedi 17 juin, 14h30 Gymnase René Leduc 42€ Un atelier de 2h mensuel avec la sophrologie et la relaxation, un temps pour souffler, respirer, ressentir, calmer le mental, apaiser les émotions, retrouver de l’énergie…

Un atelier en petit groupe (8 personnes max)

Gymnase René LEDUC de 14h30 à 16h30
2 Av. des Fossés, 92190 Meudon
equilibreetharmonie92@gmail.com

