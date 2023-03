L’atelier mensuel de sophro du samedi Gymnase René Leduc Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

L’atelier mensuel de sophro du samedi Gymnase René Leduc, 11 mars 2023, Meudon. L’atelier mensuel de sophro du samedi Samedi 11 mars, 14h30 Gymnase René Leduc Participation : 42€ Un temps pour soi, pour souffler, respirer, ressentir, calmer le mental, apaiser les émotions, et retrouver de l’énergie…avec la relaxation et la sophrologie.

Vous repartez avec un enregistrement d’un extrait de la séance pour poursuivre l’entrainement chez vous.

Tenue chaude, souple et confortable.

Tapis de yoga et plaid recommandé.

proposé par Hélène Debeunne, sophrologue certifiée et infirmière DE

Gymnase René Leduc 2 Av. des Fossés, 92190 Meudon

2023-03-11T14:30:00+01:00 – 2023-03-11T16:30:00+01:00

