Sur inscription annuelle ou tarif à la séance 42€

Un temps pour soi, pour souffler, respirer, ressentir, calmer le mental, apaiser ses émotions, retrouver de l’énergie avec la sophrologie Gymnase René Leduc 2 Av. des Fossés, 92190 Meudon Le Val Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Venez vous ressourcer profondément avec cet atelier de 2 h de sophrologie.

Une véritable pause pour voir et ressentir votre quotidien autrement.

De la respiration, des exercices dynamiques et des visualisations positives guidées par Hélène Debeunne, sophrologue et infirmière DE

2022-10-15T14:30:00+02:00

2022-10-15T16:30:00+02:00

