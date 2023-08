Match de Quidditch moldu Gymnase Rémy Boux Saint-Maixent-l’École, 3 novembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Serez-vous assez rapide pour attraper le vif d’or et entrer dans la légende ?

Enfourchez votre Nimbus 2000 et rejoignez-nous pour un match magique !

Déguisement vivement conseillé.

À partir de 6 ans

Sur inscription.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 17:00:00. .

Gymnase Rémy Boux

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Will you be fast enough to catch the golden snapper and become a legend?

Mount your Nimbus 2000 and join us for a magical match!

Disguise highly recommended.

Ages 6 and up

Registration required

¿Serás lo bastante rápido para atrapar al pargo dorado y convertirte en leyenda?

¡Súbete a tu Nimbus 2000 y únete a nosotros en un partido mágico!

Disfraz muy recomendable.

A partir de 6 años

Inscripción obligatoria

Werden Sie schnell genug sein, um den goldenen Schmetterling zu fangen und zur Legende zu werden?

Steig auf deinen Nimbus 2000 und mach mit bei diesem magischen Spiel!

Verkleidung wird dringend empfohlen.

Ab 6 Jahren

Nach Anmeldung

