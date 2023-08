FOIRE AUX ASSOCIATIONS Gymnase Raymond Boisset Saint-André-de-Sangonis, 2 septembre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Venez échanger avec les membres de La Sauce et découvrir les rendez-vous de la rentrée.

Vous voulez vous impliquer dans la vie de La Sauce ? Participer à l’organisation du prochain

Festival « Léz’arts Mouvants » ou faire partie du groupe qui organisera les 10 ans de La Sauce ?

Proposer des circuits de balades ? C’est l’occasion de nous rencontrer et d’adhérer pour nous

soutenir !.

2023-09-02 09:00:00 fin : 2023-09-02 13:00:00. .

Gymnase Raymond Boisset

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



Come and meet the members of La Sauce and find out about our upcoming events.

Want to get involved in the life of La Sauce? Help organize the next

Léz?arts Mouvants » festival or be part of the group organizing La Sauce’s 10th anniversary?

Suggesting walking tours? This is your chance to meet us and join to support us!

to support us!

Ven a hablar con los miembros de La Sauce y entérate de lo que nos espera este otoño.

¿Quieres participar en la vida de La Sauce? Participe en la organización del próximo festival

Léz?arts Mouvants » o formar parte del grupo organizador del 10º aniversario de La Sauce?

¿Sugerir rutas de senderismo? Esta es tu oportunidad para conocernos y unirte ¡para apoyarnos!

¡para apoyarnos!

Tauschen Sie sich mit den Mitgliedern von La Sauce aus und entdecken Sie die Termine für den Herbst.

Möchten Sie sich am Leben von La Sauce beteiligen? Beteiligen Sie sich an der Organisation des nächsten

Festival « Léz?arts Mouvants » mitwirken oder Teil der Gruppe sein, die das 10-jährige Jubiläum von La Sauce organisieren wird?

Oder Spaziergänge vorschlagen? Das ist die Gelegenheit, uns zu tre

