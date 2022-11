On débarque à Villeurbanne pour t’aider à créer ta boite Gymnase Raphaël de Barros Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Gratuit sur inscription

La tournée entrepreneuriale pour tous de Bpifrance à Lyon ! Gymnase Raphaël de Barros 251 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne Charmettes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Bpifrance débarque à Villeurbanne pour vous accompagner dans la création de votre entreprise. Rendez-vous le 25/11 de 15h00 à 22h00

Gymnase Raphaël de Barros, 251 Cr Émile Zola, 69100 Villeurbanne Que vous soyez entrepreneur, porteur de projet, intéressé par la création d’entreprise ou tout simplement curieux, la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous est l’événement à ne pas manquer sur Villeurbanne ! Il est gratuit et ouvert à tous ! Venez-vous faire conseiller par des experts de l’accompagnement et du financement à la création d’entreprise, rencontrer des entrepreneurs, participer à des ateliers et profiter des nombreuses animations organisées tout au long de la journée ! Le soir, venez assister gratuitement au concert exceptionnel de Naza qui interprètera ses plus gros titres ! Au programme • 15h00 – 15h30 : Ouverture de l’événement avec un spectacle de la troupe de danse Bboy Leeloo • 15h00 – 19h00 : • Village des créateurs pour échanger avec des entrepreneurs de ton quartier • Village des réseaux pour rencontrer des professionnels de la création d’entreprise • Animations proposées par des humoristes et magnétiseurs • 16h30 – 17h00 : Atelier « Entreprendre, pourquoi pas moi ? » animé par CitésLab • 17h15 – 17h45 : Atelier « Bien entourée pour faire décoller son business ! » animé par Action’elles • 18h00 – 19h00 : Atelier « Venez pitcher votre projet ! ». Tentez votre chance pour participer au concours final • 19h00 – 22h00 : Concert

2022-11-25T15:00:00+01:00

2022-11-25T22:00:00+01:00

