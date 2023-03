6ÈME GRAND PRIX DE LA MAUSELAINE Gymnase PP DIDIER Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges

6ÈME GRAND PRIX DE LA MAUSELAINE Gymnase PP DIDIER, 21 mai 2023, Gérardmer . 6ÈME GRAND PRIX DE LA MAUSELAINE 15 Rue du levant Gymnase PP DIDIER Gérardmer Vosges Gymnase PP DIDIER 15 Rue du levant

2023-05-21 – 2023-05-21

Gymnase PP DIDIER 15 Rue du levant

Gérardmer

Vosges . Épreuve chronométrée ouverte aux licenciés FFC et FSGT, départ groupé. 62kms. Départ pour les jeunes à Longemer (D67), au passage des adultes. Arrivée à la Mauselaine. +33 6 36 91 56 64 http://velosportgeromois-com.over-blog.com/2023/02/calendrier-2023.html Gymnase PP DIDIER 15 Rue du levant Gérardmer

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Gérardmer Vosges Gymnase PP DIDIER 15 Rue du levant Ville Gérardmer Departement Vosges Tarif Lieu Ville Gymnase PP DIDIER 15 Rue du levant Gérardmer

Gérardmer Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer /

6ÈME GRAND PRIX DE LA MAUSELAINE Gymnase PP DIDIER 2023-05-21 was last modified: by 6ÈME GRAND PRIX DE LA MAUSELAINE Gymnase PP DIDIER Gérardmer 21 mai 2023 15 Rue du levant Gymnase PP DIDIER Gérardmer Vosges Gymnase PP DIDIER Gérardmer Vosges

Gérardmer Vosges