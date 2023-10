Stage d’escalade Gymnase Pierre et Marie Curie Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Stage d’escalade Gymnase Pierre et Marie Curie Meudon, 2 novembre 2023, Meudon. Stage d’escalade 2 – 5 novembre Gymnase Pierre et Marie Curie Sur inscription, tarif de 150 € Stage d’escalade encadré par Nicolas Royer, moniteur d’escalade diplomé, pour les enfants de tous niveaux. Rappels de sécurité, techniques de cordes, jeux autour de l’escalade… Gymnase Pierre et Marie Curie 4 rue Pierre et Marie Curie 92 360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.asm-escalade.com/evenements/2023/11/02/stage-toussaint-2023-1891770 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T09:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:00:00+01:00

2023-11-05T09:00:00+01:00 – 2023-11-05T16:00:00+01:00 sport escalade Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Gymnase Pierre et Marie Curie Adresse 4 rue Pierre et Marie Curie 92 360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 8 Age max 14 Lieu Ville Gymnase Pierre et Marie Curie Meudon latitude longitude 48.789832;2.228089

Gymnase Pierre et Marie Curie Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/