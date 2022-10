Stage d’escalade – 3 jours Gymnase Pierre et Marie Curie Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Stage d’escalade – 3 jours Gymnase Pierre et Marie Curie, 2 novembre 2022, Meudon. Stage d’escalade – 3 jours 2 – 4 novembre Gymnase Pierre et Marie Curie

Sur inscription, tarif de 100 €

Stage de découverte ou de perfectionnement en escalade, pour les enfants de 10 à 14 ans. Gymnase Pierre et Marie Curie 4 rue Pierre et Marie Curie 92 360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Encadrant : Nicolas Royer, éducateur sportif, animateur escalade en structure articielle d’escalade

Lieu : Gymnase Pierre et Marie Curie – Meudon la Forêt Horaires : 9h00 à 16h00 du mercredi au vendredi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-02T09:00:00+01:00

2022-11-04T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Gymnase Pierre et Marie Curie Adresse 4 rue Pierre et Marie Curie 92 360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon Age minimum 10 Age maximum 14 lieuville Gymnase Pierre et Marie Curie Meudon Departement Hauts-de-Seine

Gymnase Pierre et Marie Curie Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Stage d’escalade – 3 jours Gymnase Pierre et Marie Curie 2022-11-02 was last modified: by Stage d’escalade – 3 jours Gymnase Pierre et Marie Curie Gymnase Pierre et Marie Curie 2 novembre 2022 Gymnase Pierre et Marie Curie Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine