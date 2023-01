La Soirée des métiers et de l’orientation Gymnase Pierre de Coubertin – Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Organisée par la Ville de Montgny-le-Bretonneux Gymnase Pierre de Coubertin – Montigny-le-Bretonneux 2 Rue Charles Linné, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Le Pôle Jeunesse organise une nouvelle édition de la Soirée des métiers et de l’orientation à destination des jeunes.

Tu cherches à t’orienter avec sérénité ? Tu trouveras des conseils de pros, des ressources, des témoignages pour définir ton projet.

Au programme :

– un pôle projet d’orientation et de formation

– un pôle découverte métiers

– un pôle mobilité en Europe et volontariat

– un pôle animation / escape game spécial orientation « Le vol des codes de l’académie Jedi »

– des infos en accès libre

– des témoignages

Conférences :

– 18h15 : Comprendre l’orientation pour mieux accompagner ses enfants (DABM)

– 19h : Les étapes clés de l’orientation et le choix entre voie générale ou professionnelle (Pôle Jeunesse / CFA Trajectoire)

