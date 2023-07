Découverte du tir à l’arc Gymnase Pierre Charton Agon-Coutainville Catégories d’Évènement: Agon-Coutainville

Manche Découverte du tir à l’arc Gymnase Pierre Charton Agon-Coutainville, 12 août 2023, Agon-Coutainville. Agon-Coutainville,Manche Découverte du tir à l’arc. Initiation à partir de 6 ans. Réservation obligatoire..

2023-08-12 17:00:00 fin : 2023-08-12 18:00:00. .

Gymnase Pierre Charton Rue de la Mare à Jorre

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Discover archery. Initiation from 6 years old. Reservations required. Descubrir el tiro con arco. Iniciación a partir de 6 años. Imprescindible reservar. Entdeckung des Bogenschießens. Einführung ab 6 Jahren. Reservierung erforderlich. Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche

