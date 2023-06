FAMILY FOOTBAR Gymnase Philippe Cousteau, Beynes Beynes, 9 septembre 2023, Beynes.

Kermesse atypique / Compagnie La Ruse

Au milieu du forum des associations de Beynes, une kermesse « pas comme les autres » s’est installée !

Différents stands pas banals attendent de pied ferme les petons les plus timides, loufoques et déchainés. Véritable performance ludique et participative, le Family Footbar vous propose des tatouages pour pieds, des cirages de pompes chorégraphiés, des concours de lancer de chaussettes, et des histoires de pieds à écouter !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T12:00:00+02:00

2023-09-09T15:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

