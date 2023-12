Compétition départementale d’escalade Gymnase Perros-Guirec, 7 janvier 2024, Perros-Guirec.

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 09:00:00

fin : 2024-01-07 17:00:00

.

Suite à l’ouverture récente de la SAE (Structure Artificielle d’Escalade) de Perros-Guirec en avril 2023, le club de la Cordée Perrosienne associé au CT22 et à la FFME organise sa première compétition : le championnat départemental d’escalade de difficulté et vous propose :

– pour les yeux, de venir voir de l’escalade de difficulté en compétition (Gratuit).

– pour le goût, de venir manger des galettes et des crêpes du Velibillig (tarif sur place).

.

Gymnase Rue du Sergent l’Heveder

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-18 par Office de tourisme de Perros-Guirec