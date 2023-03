Tournoi Roller Derby – 10 ans du club gymnase Pergaud, 2 avril 2023, Saint-Dizier.

? Le 2 avril, les Grues’luches du Der’By vous attendent nombreuses et nombreux pour venir célébrer les 10 ans du club de Roller Derby de Saint-Dizier !

Au programme :

– ? Un tournoi dans lequel s’affronteront 3 équipes de Roller Derby

– ? Des animations durant les mi temps et entre les matchs

– ? Une buvette et de la restauration sur place

– ? Des stands de goodies proposés par les équipes en compétition

? Et de nombreuses autres surprises !

Alors si tu veux venir nous voir tout donner sur nos patins dans des matchs alliant vitesse, agilité, contact et stratégie n’hésite pas une seconde et rejoins nous à partir de 10h30 au gymnase Pergaud à Saint-Dizier, allée Pierre de Coubertin.

Et promis, comme c’est notre anniversaire on leur fera pas de cadeau ! ?

gymnase Pergaud allée pierre de coubertin 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/174193798710554/?ref=newsfeed »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/RollerDerbySaintDizier52 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

roller derby tournoi

Roller Derby Saint-Dizier