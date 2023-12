Loto de l’Amicale des Pompiers Gymnase Parage Istres, 20 janvier 2024 15:00, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Loto de l’amicale des pompiers à la salle de la Bayanne..

2024-01-20 15:00:00 fin : 2024-01-20 . .

Gymnase Parage La Bayanne

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Loto organized by the firefighters’ association at the Salle de la Bayanne.

Loto organizado por la asociación de bomberos en la Salle de la Bayanne.

Lotto des Freundeskreises der Feuerwehr in der Salle de la Bayanne.

