SÉANCE DÉCOUVERTE DU HANDBALL Gymnase Omnisport communautaire Rodemack, 8 novembre 2023, Rodemack.

Rodemack,Moselle

Le club de Handball Hettange-Rodemack vous ouvre ses portes pour une séance d’essai.

Vous êtes majeur et vous voulez pratiquer un sport collectif ? Essayez le handball et découvrez vous une nouvelle passion.

Cette équipe est mixte et sera à vocation de loisirs, aucun niveau particulier n’est demandé.

N’hésitez pas à contacter le club pour tout renseignements.. Adultes

Mercredi 2023-11-08 20:30:00 fin : 2023-11-08 22:00:00. 0 EUR.

Gymnase Omnisport communautaire Rue de Mondorff

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



The Hettange-Rodemack Handball Club opens its doors to you for a trial session.

Are you over 18 and interested in a team sport? Try handball and discover a new passion.

This is a mixed team for leisure purposes, and no particular level is required.

Don’t hesitate to contact the club for further information.

El Club de Balonmano Hettange-Rodemack te abre sus puertas para una sesión de prueba.

¿Tienes más de 18 años y quieres practicar un deporte de equipo? Pruebe el balonmano y descubra una nueva pasión.

Se trata de un equipo mixto de ocio y no se requiere ningún nivel en particular.

No dudes en ponerte en contacto con el club para obtener más información.

Der Handballclub Hettange-Rodemack öffnet seine Türen für ein Probetraining.

Sie sind volljährig und möchten einen Mannschaftssport ausüben? Probieren Sie Handball aus und entdecken Sie eine neue Leidenschaft.

Diese Mannschaft ist gemischt und wird eine Freizeitmannschaft sein, ein bestimmtes Niveau wird nicht verlangt.

Zögern Sie nicht, den Verein für weitere Informationen zu kontaktieren.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS