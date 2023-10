Semi-marathon de la pomme Gymnase Neuvy-Saint-Sépulchre, 29 octobre 2023, Neuvy-Saint-Sépulchre.

Neuvy-Saint-Sépulchre,Indre

Semi-marathon de la pomme à Neuvy-Saint-Sépulchre et en souvenir d’Olivier Moulin : Préparez vous pour cette belle course aux couleurs de l’automne, rendez-vous le 29 octobre à Neuvy-Saint-Sépulchre..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Gymnase

Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire



Apple half-marathon in Neuvy-Saint-Sépulchre and in memory of Olivier Moulin: Get ready for this beautiful race in the colors of autumn, on October 29 in Neuvy-Saint-Sépulchre.

Media maratón de la manzana en Neuvy-Saint-Sépulchre y en memoria de Olivier Moulin: prepárese para esta hermosa carrera con los colores del otoño, el 29 de octubre en Neuvy-Saint-Sépulchre.

Apfel-Halbmarathon in Neuvy-Saint-Sépulchre und zum Gedenken an Olivier Moulin: Bereiten Sie sich auf diesen schönen Lauf in den Farben des Herbstes vor, Treffpunkt ist am 29. Oktober in Neuvy-Saint-Sépulchre.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Pays de George Sand