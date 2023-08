Tournoi de tennis de table Gymnase Nelson-Paillou Villenave-d’Ornon, 9 septembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Tournoi de tennis de table 9 et 10 septembre Gymnase Nelson-Paillou Entrée libre

L’ASVTT organise un grand tournoi de tennis sur le week-end.

Au programme :

15 tableaux

20 tables

4 500€ de dotation

Gymnase Nelson-Paillou 5 Allée du Commandant Moos, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 87 14 55 »}, {« type »: « email », « value »: « tournoinationalasvtt@gmail.com »}] Le gymnase Nelson Paillou, à hauteur du Pont-de-la-Maye, accueille actuellement deux associations sportives : l’ASVG Gymnastique rythmique et le VHBC (Villenave Handball Club).

Elle est constituée d’une salle multisports et d’une salle spécialisée pour la gymnastique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T09:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

2023-09-10T09:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00