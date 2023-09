Vide grenier Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont, 29 octobre 2023, Saint-Just-Malmont.

Saint-Just-Malmont,Haute-Loire

Le Sou des Ecoles Publiques de Saint Just Malmont organise son 1er Vide-Grenier



Accueil des exposants dès 6H00

Emplacements : 2 € / mètre linéaire (+ 1€ pour mise à disposition d’une table)



Buvette et snack sur place

Hot-dog/chips

Crêpes.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Gymnase n°1

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Sou des Ecoles Publiques de Saint Just Malmont organizes its 1st Garage Sale



Exhibitors welcome from 6.00 am

Stalls: 2? / linear meter (+ 1? for a table)



Refreshments and snacks on site

Hot dogs/chips

Pancakes

El Sou des Ecoles Publiques de Saint Just Malmont organiza su 1er Garage Sale



Los expositores son bienvenidos a partir de las 6h00

Plazas: 2? / metro lineal (+ 1? por la puesta a disposición de una mesa)



Refrescos y tentempiés in situ

Perritos calientes/patatas fritas

Tortitas

Die Sou des Ecoles Publiques von Saint Just Malmont organisiert ihren 1. Vide-Grenier



Empfang der Aussteller ab 6 Uhr

Standplätze: 2 ? / linearer Meter (+ 1 ? für die Bereitstellung eines Tisches)



Getränke und Snacks vor Ort

Hotdogs/Chips

Crêpes

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme Loire Semène