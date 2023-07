Forum des associations de Retournac Gymnase municipal Yssingeaux, 9 septembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Retournac vous invitent au forum des associations

Vous voulez pratiquer vos activités sportives, culturelles et diverses, venez vous renseigner..

2023-09-09 09:00:00 fin : 2023-09-09 12:00:00. .

Gymnase municipal

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Retournac invites you to the associations forum

If you’d like to take part in sporting, cultural or other activities, come and find out more.

Retournac le invita al foro de asociaciones

Si desea participar en actividades deportivas, culturales o de otro tipo, venga a informarse.

Retournac laden Sie zum Forum der Vereine ein

Sie möchten Ihre sportlichen, kulturellen und sonstigen Aktivitäten ausüben, dann kommen Sie und informieren Sie sich.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire