Fest’ Aubrac Gymnase municipal Laguiole, 6 juillet 2024, Laguiole.

Laguiole,Aveyron

Le Comité des fêtes de Laguiole organise son deuxième festival au gymnase municipal de Laguiole. Au programme : de nombreux DJ..

2024-07-06 fin : 2024-07-06 . 10 EUR.

Gymnase municipal

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie



The Comité des fêtes de Laguiole organizes its second festival at the municipal gymnasium in Laguiole. On the program: a host of DJs.

El Comité des fêtes de Laguiole organiza su segundo festival en el gimnasio municipal de Laguiole. En el programa: numerosos DJ.

Das Festkomitee von Laguiole organisiert sein zweites Festival in der städtischen Sporthalle von Laguiole. Auf dem Programm stehen zahlreiche DJs.

Mise à jour le 2023-11-08 par OFFICE DE TOURISME DE LAGUIOLE