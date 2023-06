«Théâtre d’images de Mr Kamishibai » – par Isabelle BEDHET Gymnase Municipal de Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Souppes-sur-Loing «Théâtre d’images de Mr Kamishibai » – par Isabelle BEDHET Gymnase Municipal de Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing, 13 septembre 2023, Souppes-sur-Loing. «Théâtre d’images de Mr Kamishibai » – par Isabelle BEDHET Mercredi 13 septembre, 14h30 Gymnase Municipal de Souppes-sur-Loing À partir de 5 ans. Entrée libre. D’inspiration japonaise , voici un spectacle sur les pas du mythe de Mr Kamishibai qui parcourait le Japon pour raconter des histoires sur les places et les marchés. Fidèle à la magie de l’image manipulée , ombres, théâtre, musiques, héros et contes fantastiques nourrissent ce spectacle pas comme les autres. Gymnase Municipal de Souppes-sur-Loing 39 rue des Varennes 77460 Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing 77460 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 29 70 49 https://mediathequesouppessurloing.opac-x.com/ Transports : transilien ligne R arrêt Souppes-Château Landon, bus Express 34 arrêt Office du Tourisme ou Gare de Souppes ; Parking : au niveau de la gare de Souppes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Timothée Lebuhotel

