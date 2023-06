« La Chanson de Pucinella » – Spectacle de marionnettes de et par Valentina VALENTINI – Cie Les abougazelles cent têtes L-D-21-180 Gymnase Municipal de Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Souppes-sur-Loing « La Chanson de Pucinella » – Spectacle de marionnettes de et par Valentina VALENTINI – Cie Les abougazelles cent têtes L-D-21-180 Gymnase Municipal de Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing, 23 août 2023, Souppes-sur-Loing. « La Chanson de Pucinella » – Spectacle de marionnettes de et par Valentina VALENTINI – Cie Les abougazelles cent têtes L-D-21-180 Mercredi 23 août, 14h30 Gymnase Municipal de Souppes-sur-Loing À partir de 5 ans. Entrée libre. Pulcinella, pour conquérir sa fiancée Teresina, est déterminé à lui chanter une chanson. Mais divers personnages veulent l’en empêcher : son ennemi depuis toujours Don Pasquale, le chien, la mort, le policier, le bourreau… Le final est tragicomique et l’amour avec Pul Gymnase Municipal de Souppes-sur-Loing 39 rue des Varennes 77460 Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing 77460 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 29 70 49 https://mediathequesouppessurloing.opac-x.com/ Transports : transilien ligne R arrêt Souppes-Château Landon, bus Express 34 arrêt Office du Tourisme ou Gare de Souppes ; Parking : au niveau de la gare de Souppes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T14:30:00+02:00 – 2023-08-23T15:30:00+02:00

