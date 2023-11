Téléthon : tournoi futsal ouvert à tous les jeunes Gymnase municipal Briare Catégorie d’Évènement: Briare Téléthon : tournoi futsal ouvert à tous les jeunes Gymnase municipal Briare, 24 novembre 2023, Briare. Téléthon : tournoi futsal ouvert à tous les jeunes Vendredi 24 novembre, 16h30, 18h30 Gymnase municipal Animations au profit de l’AFM Téléthon : Un tournoi de futsal est organisé au gymnase municipal Port à belleau ouvert à tous les jeunes le vendredi 24 novembre, pour les 11/13 ans de 17 h 30 à 19 h 30 et pour les 14 / 17 ans de 19 h 30 à 22 h. Le tournoi se jouera par équipe de 5. Venez nombreux les supporter ! Vente de boissons sans alcool et de crêpes sur place en partenariat avec le CMJ. Gymnase municipal Rue du Port à Belleau, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 37 16 64 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.stjean@villedebriare.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T16:30:00+01:00 – 2023-11-24T18:30:00+01:00

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

