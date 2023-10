Parc de jeux gonflables Gymnase multisport Retournac, 26 octobre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Un parc de jeux gonflables ouvre ses portes comme chaque années au gymnase de Retournac..

2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-31 19:00:00. EUR.

Gymnase multisport Gymnase

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



An inflatable playground opens its doors every year at the Retournac gymnasium.

Un parque infantil hinchable abre sus puertas cada año en el gimnasio de Retournac.

Ein aufblasbarer Spielpark öffnet wie jedes Jahr seine Pforten in der Sporthalle von Retournac.

