Meudon PROX’ RAID AVENTURE Gymnase Millandy Meudon, 18 novembre 2023, Meudon. PROX’ RAID AVENTURE Samedi 18 novembre, 13h00 Gymnase Millandy Entrée libre et gratuit Participez à la journée d’animation sportive et citoyenne « Prox’ raid aventure » le samedi 18 novembre 2023, au cours de laquelle plusieurs ateliers seront proposés : escalade, rugby, secourisme, boxe, fresque participative, tir laser, quiz sur la citoyenneté, échange avec des officiers de Police, démonstration de la brigade équestre, et bien d’autres surprises !

Restauration sur place. Gymnase Millandy 3 bis rue Georges Millandy Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « prevention@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Animation Sport

