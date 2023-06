Animations : jeux m’anime Gymnase Millandy Meudon, 16 juin 2023, Meudon.

Animations : jeux m’anime 16 et 17 juin Gymnase Millandy Entrée libre et gratuite

Les vendredi 16 et samedi 17 juin, la Ville organise un événement alliant jeux de société et activités sportives pour petits et grands avec le Festi’Centre, au Complexe sportif Millandy et à la Ludothèque La Ruche.

Retrouvez le programme complet

Gymnase Millandy 3 bis rue Georges Millandy Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.meudon.fr/wp-content/uploads/sites/5/2023/06/Programme_Jeux_Manime.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T18:30:00+02:00 – 2023-06-16T21:00:00+02:00

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T22:00:00+02:00

Animations Enfants

© Ville de Meudon