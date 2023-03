Urban Diez Cup Gymnase Millandy Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Urban Diez Cup Gymnase Millandy, 25 mars 2023, Meudon. Urban Diez Cup Samedi 25 mars, 14h00 Gymnase Millandy 5€ Concours par âge et spectacle de danse hip-hop par le collectif Diez Familly, qui mêle la danse, l’enseignement, la compétition et le rap. Il regroupe une centaine de jeunes venant de toute l’Île-de-France. Gymnase Millandy 3 bis rue Georges Millandy Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diezfamilly@hotmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

