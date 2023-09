Ronde des lacs, course solidaire – Dimanche 15 octobre Gymnase Micheline Ostermeyer Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Ronde des lacs, course solidaire – Dimanche 15 octobre Gymnase Micheline Ostermeyer Villeneuve-Tolosane, 15 octobre 2023, Villeneuve-Tolosane. Ronde des lacs, course solidaire – Dimanche 15 octobre Dimanche 15 octobre, 09h30 Gymnase Micheline Ostermeyer Sur inscritpion L’association 100 % Solidaires organise, en partenariat avec la mairie, une course loisir solidaire dont l’objectif, au-delà de créer un moment festif et convivial, est de collecter des fonds destinés à aider les enfants issus de milieux défavorisés à pratiquer une activité sportive ou culturelle. Un parcours dédié aux personnes à mobilité réduite y est prévu. 10 h : courses 5 km, 10 km, marche

11 h 15 : courses 800 m et 1 600 m Courses – Marche – Marche nordique – 800m – 1600m – 4km – 5 km – 10km Inscription sur place à partir de 8h30 ou directement en ligne Tarif

10 € Adulte

5 € Enfantde moins de 16 ans

Participation libre pour les personnes en situation de handicap Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite : 4km et 1600m Gymnase Micheline Ostermeyer 26 Route de Portet, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-100-pour-100-solidaires/evenements/la-ronde-des-lacs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:30:00+02:00 – 2023-10-15T14:00:00+02:00

