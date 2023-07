COLLECTE DE SANG : MARDI 25 JUILLET ! Gymnase Michel Vignaud Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon COLLECTE DE SANG : MARDI 25 JUILLET ! Gymnase Michel Vignaud Meudon, 25 juillet 2023, Meudon. COLLECTE DE SANG : MARDI 25 JUILLET ! Mardi 25 juillet, 14h00 Gymnase Michel Vignaud sur rendez vous Comptant sur votre grand pouvoir pour sauver des vies, l’EFS vous remercie. https://efs.link/Bqvzs Gymnase Michel Vignaud 14 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://efs.link/Bqvzs »}] [{« link »: « https://efs.link/Bqvzs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T14:00:00+02:00 – 2023-07-25T19:00:00+02:00

2023-07-25T14:00:00+02:00 – 2023-07-25T19:00:00+02:00 sang collecte Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Gymnase Michel Vignaud Adresse 14 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 18 Age max 65 Lieu Ville Gymnase Michel Vignaud Meudon

Gymnase Michel Vignaud Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/