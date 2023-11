La Nuit du Cirque 2023 | Futur futur #2 : with or without you – ESACTO LIDO Gymnase Michel Jazy La Nuit du Cirque 2023 | Futur futur #2 : with or without you – ESACTO LIDO Gymnase Michel Jazy, 18 novembre 2023, . La Nuit du Cirque 2023 | Futur futur #2 : with or without you – ESACTO LIDO Samedi 18 novembre, 01h00 Gymnase Michel Jazy Présenté sous la forme d’un cabaret, Futur Futur #2 donne à voir la créativité des élèves de 3e année de l’Esacto-Lido.

6 artistes pour 6 numéros uniques. Chacun nous plonge dans des univers artistiques engagés où la maîtrise des arts du cirque côtoie le théâtre, la danse et la musique. Projets de fin d'études des élèves de 3e année de l'École Supérieure des Arts du Cirque de Toulouse – Occitanie. Programmés avec le soutien de Toulouse Métropole

2023-11-18T01:00:00+01:00 – 2023-11-19T00:59:59+01:00

Gymnase Michel Jazy, Cugnaux

