Bourse aux jouets Gymnase Menoni Vic-en-Bigorre, 4 décembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Bourse aux jouets Puériculture, venez trouver le jouet idéal pour gâter votre enfants à Noel!

Vente et échange de jouets !

Sur réservation pour un emplacement.

2023-12-10 08:30:00 fin : 2023-12-10 16:30:00. EUR.

Gymnase Menoni VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and find the perfect toy to spoil your child this Christmas!

Toys for sale and exchange!

Please reserve your space

¡Ven y encuentra el juguete perfecto para mimar a tu hijo en Navidad!

¡Juguetes en venta e intercambio!

Con reserva de plaza

Hier finden Sie das ideale Spielzeug, um Ihre Kinder zu Weihnachten zu verwöhnen!

Verkauf und Tausch von Spielzeug

Reservierung für einen Standplatz erforderlich

Mise à jour le 2023-11-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65