Fête du jeu : Les Explorateurs Gymnase Menant et Oden Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière Fête du jeu : Les Explorateurs Gymnase Menant et Oden Tourville-la-Rivière, 27 octobre 2023, Tourville-la-Rivière. Fête du jeu : Les Explorateurs 27 et 28 octobre Gymnase Menant et Oden Gratuit. Entrée libre Vendredi 27 octobre de 10h30 à 12h30 la fête du jeu sera ouverte aux bout’choux âgés de 3 mois à 5 ans, accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle. Vendredi 27 octobre de 14h à 17h sur inscription pour les centres de loisirs extérieurs à la commune. Vendredi 27 octobre de 13h30 à 19h et samedi 28 octobre de 10h30 à 12h30 et 14h à 19h tout public : • Arbre d’escalade • Atelier bricolage recyclage « je sauve ma planète » animé par le Smedar • Une salle jeux vidéo • Le village des pirates • Des espaces jeux de société • Un parcours de motricité • Des gros jeux en bois • Des jeux de bar • Jeux de construction Kapla© • Chasse au trésor oublié • La buvette du CLS. Nocturne : Vendredi 27 octobre de 20h30 à 22h30 « Une famille en or ou en diamants » sur inscription. Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable de leur surveillance. Gymnase Menant et Oden Tourville-la-Rivière Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.32.96.00.21. »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T10:30:00+02:00 – 2023-10-27T12:30:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière Autres Lieu Gymnase Menant et Oden Adresse Tourville-la-Rivière Ville Tourville-la-Rivière Departement Seine-Maritime Lieu Ville Gymnase Menant et Oden Tourville-la-Rivière latitude longitude 49.330116;1.105784

Gymnase Menant et Oden Tourville-la-Rivière Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourville-la-riviere/