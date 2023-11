SOIRÉE ESCALADE Gymnase Maupassant Fécamp, 17 novembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Vous l’attendiez ? Elle est de retour !

La première soirée escalade de l’année sera à Fécamp le vendredi 17 novembre de 18h30 à 22h.

Ouvert à tous.

Chaussures de sport obligatoire.

Petite restauration sur place..

Gymnase Maupassant

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Have you been waiting for her? She’s back!

The first climbing party of the year will be held in Fécamp on Friday, November 17, from 6.30pm to 10pm.

Open to all.

Sports shoes required.

Snacks on site.

¿La estabas esperando? ¡Ya está de vuelta!

La primera fiesta de escalada del año será en Fécamp el viernes 17 de noviembre de 18.30 a 22.00 horas.

Abierto a todos.

Calzado deportivo obligatorio.

Aperitivos in situ.

Haben Sie auf sie gewartet? Sie ist wieder da!

Die erste Kletterparty des Jahres wird am Freitag, den 17. November von 18:30 bis 22:00 Uhr in Fécamp stattfinden.

Offen für alle.

Sportschuhe sind Pflicht.

Kleine Verpflegung vor Ort.

